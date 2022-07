O “melhor ar da Europa”

Valha-nos isso! Respirar o melhor ar do velho continente não o é para todos. Foi-o para as gentes de Faro, nos anos de 2020 2021, conforme o tornou público o prestigiado, «sábio» (como diz o sempre amigo Humberto Gomes – «porque sabedor») e insuspeito AEA (Agência Europeia do Ambiente). Faro, juntamente com as cidades do Funchal (Madeira) e Umeã (Suécia), considerada naquele passado biénio – «as três cidades europeias com melhor qualidade de ar».

Um privilégio de que poucos se pode ufanar. Sabemos que naqueles dois anos foi reduzido o número de operações aéreas que decorreram de e para o Aeroporto Almirante Gago Coutinho/Faro. Mas tal foi uma situação prevalecente em quase todo o Mundo.

Para além da nossa Terra – Mãe, recorda-se que o Funchal foi a «primeira cidade atlântica», isto é, construída fora da parte continental europeia. É a capital da Região Autónoma da Madeira, dispõe de 105 mil habitantes e conhecida como «A Pérola do Atlântico».

Umeã é uma cidade histórica na província sueca de Vasterlotten, com quase 90 mil habitantes, centro estudantil de pesquisas, atendimento público e prestação de serviços.

Uma referência que orgulha as gentes da capital sulina esta de ser «uma das três cidades europeias com melhor qualidade de ar».

João Leal