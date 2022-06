O menos e o mais

Duas das muitas faces desta cidade viva e em plena vida, não tanto nem aquela que nós os que a amamos bem desejávamos. Hoje queremos focar, neste diálogo semanal que mantemos sobre Faro (as suas gentes, as suas «coisas», o seu passado, presente e futuro…) dois aspectos que nos tocaram nas deambulações possíveis.

O primeiro refere-se às demolições em curso no Largo 25 de Abril, que outrora foi chamado de Marechal Carmona e que durante décadas, ali no Bairro Lethes, foi um verdadeiro «museu urbanístico», sustentável e acolhedor, com vivendas de excelente concepção e nível vivencial. Um dos últimos edifícios a resistir, onde morou o industrial alemão Fritz Henzler, proprietário de uma das maiores fábricas corticeiras do País, com quase 600 operários e cujas ruínas em Bom João de Baixo atestam bem do que era esta potência industrial. Aquele cidadão era também o Cônsul da Alemanha e entre as recordações que habitam o meu museu de lembranças, figura a manifestação ali ocorrida em 1945, no final da II Grande Guerra. A vitória dos Aliados determinou a expressão de alegria perante os nazis e com os meus 8 anos lá fui no que se disse contra a Alemanha de Hitler.

Na sequência da legislação então surgida a firma passou do nome do alemão Fritz Henzler para Torres Pinto, Lda. Ali funcionou também a Delegação da RTP, durante vários anos, até passar, o que acontece actualmente nas instalações da RDP, à Senhora da Saúde.

O prédio contíguo, também no estilo vivenda apalaçada era o solar da família Louro, outro conhecido industrial do sector corticeiro, com instalações na EN 125, é também sugado nesta missão que vai por certo resultar num volumoso e rendível imóvel.

O aspecto positivo vem-nos das obras de restauro do centenário edifício do Montepio dos Artistas, constituído em 1856 e em cujo primeiro andar funciona, desde a sua criação (1906) a Sociedade dos Artistas, com inteiro e integral respeito pelo seu tratado arquitectónico.

Dois aspectos desta querida cidade à beira Ria plantada.

João Leal