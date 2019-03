O mundo rural vai estar em debate em Lagos

A assembleia municipal de Lagos vai organizar, no próximo dia 30 de março (sábado), entre as 15h00 e as 18h00, no auditório do edifício dos paços do concelho, o seminário com o lema “Pensar Lagos na encruzilhada do futuro”.

Esta iniciativa está inserida no âmbito das III Jornadas de Lagos, cujo programa inclui diversos eventos temáticos sobre questões relevantes para o município, em particular, e para a população, e suas organizações, no geral.

O próximo evento irá ser, assim, um seminário com o tema “Lagos e o Mundo Rural”.

No primeiro painel vão participar Joel Guerreiro e Andreia Fortunato, da ASCAL – Associação de Criadores de Gado do Algarve, Hélder Nunes, da ARBA – Associação de Regantes e Beneficiários do Algarve, Jaime Ferreira, da Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, e Carlos Gracias, presidente da CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve.

O segundo painel irá contar com José Brito, da CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, diretor da DRAP Algarve – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Carlos Guerrero, da UALG – Universidade do Algarve, e Pedro Ribeiro, do IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.

Este seminário é aberto ao público e tem entrada livre.