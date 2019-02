O mundo rural volta a ganhar destaque em Alcoutim

Floresta e agricultura serão os temas centrais das próximas Jornadas do Mundo Rural, marcadas para os dias 1 e 2 de março, no Espaço Guadiana em Alcoutim.

As câmaras municipais de Alcoutim e Mértola, numa organização conjunta em colaboração com a Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, promovem esta iniciativa, que está aberta a toda a população.

“Esta organização conjunta decorre de uma visão de território integrada que entende que a geografia dos problemas e desafios que estes dois municípios enfrentam (muito baixa densidade, vulnerabilidade à desertificação e alterações climáticas) não se coaduna com as geografias administrativas dos territórios”, realça o município de Alcoutim, em comunicado.

O evento contará com a participação de um conjunto de oradores de instituições de relevância para o setor, com “o objetivo estratégico e transversal de apresentar os desafios e oportunidades que os profissionais e as instituições têm de enfrentar, e sobre os quais importa refletir de forma global, contando com espaços abertos ao debate em torno das questões apresentadas”.

Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Júlio Cabrita, da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, Ricardo Bernardino, da GAL Rural – Terras do Baixo Guadiana, são algumas das entidades convidadas para o evento, que contará ainda com perto de duas dezenas de oradores.

A divulgação de exemplos de boas práticas já em curso será também um dos pontos de interesse, onde as organizações, grandes e pequenas, vão falar sobre os fatores de competitividade e os desafios que têm pela frente.

Com abertura marcada para as 9h45 de sexta-feira, dia 1 de março, o evento tem participação gratuita e está aberto ao público em geral.