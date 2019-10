“O nascimento e afirmação de Loulé “ no arquivo municipal

O Arquivo Municipal de Loulé irá acolher no próximo sábado, dia 19 de

outubro, pelas 15h00, uma sessão de “O Documento que se segue”, subordinada ao

tema “O nascimento e afirmação de Loulé no contexto do al-Andalus e do Magrebe”

com o orador Fernando Branco Correia. Será uma sessão com entrada livre.

Loulé é uma cidade, cuja origem do núcleo urbano estabeleceu-se nos séculos

de existência do al-Andalus, isto é, durante o domínio árabe-islâmico. Encontraram-se

referências a al-ʿUlyà – identificada como Loulé – nos séculos XII-XIII, em

autores como Ibn Saʿīd al-Maghribī e ʿAbd al-Wāḥid al-Marrākushī.

O orador, Fernando Branco Correia é Doutorado com uma dissertação sobre

“Fortificações no Ocidente do al-Andalus”. Tem lecionado, na Universidade de

Évora, História do Mundo Islâmico, História de al-Andalus, Introdução à Língua

e Caligrafia Árabe, História da Arte e Cultura Islâmica e Introdução à

Arquitetura do Mundo Islâmico. Recebeu o Prémio Pedro Cunha Serra, em 2014.