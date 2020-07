O «nós» e o «outro» no destino do Algarve

OPINIÃO | SALVADOR SANTOS

É enciclopédica e está a generalizar-se, no exercício de quem se propõe pensar o Algarve, a prática de antologia das obras e dos autores que escreveram sobre a região, e sobre os algarvios, sob uma perspetiva de desconfiança e até de discriminação. Quando não imoral e vexatória.



Essas estimativas, por muito importantes e necessárias à reflexão, trazem com elas um perigo que não se deve menosprezar. Quando invocamos o Frei João de São José, sobretudo o livro IV da sua “Corografia do Reino do Algarve”, onde afirma o escrúpulo em revelar algumas particularidades muito próprias da região. As passagens de Raul Proença no «Guia de Portugal» sobre o carácter e a corrupção mourisca do sangue algarvio ou mesmo de Miguel Torga que desconsiderou tanto a região que até as figueiras lhe pareceram imprestáveis para um enforcamento, estamos a desviar o foco de análise sobre a explicação dos problemas da região para elementos externos.



Embora o exercício seja válido e necessário para uma compreensão do Algarve ele tem o inconveniente de apagar a responsabilidade dos algarvios enquanto agentes do seu destino.



Este compêndio de injustiças se não for contrastado com o compromisso que ao longo do tempo os algarvios tiveram com os desígnios da região peca por considerar no “outro” a responsabilidade por um destino que, em primeira instância, devia ser colocada em nós.



O discurso poderia ser legítimo. Legítimo em absoluto, e até pela ordem de ideias em que normalmente se faz, se houvesse entre nós um histórico de luta, reivindicação, de trabalho que justificasse a invocação dos infortúnios e misérias regionais pela dependência e menosprezo do poder central.



É certo que a centralização administrativa, durante a monarquia, (ainda que nesse período se tenha criado a ilusão histórica do reino), e nos períodos políticos que lhe sucederam obrigaram sempre a região às governações propostas no quadro geral do país e às ações específicas que cada executivo entendeu dedicar-lhe. Nesse aspeto o Algarve partilha a mesma sorte das outras parcelas do território nacional. No entanto, a comparação com as restantes realidades regionais mostra comportamentos e realidades distintas.



As condicionantes do governo central não justificam a dependência total do Estado no que respeita ao investimento e à gestão da coisa pública na região. Os algarvios não podem dizer que estiveram ou estão retirados da administração da região.



O discurso histórico alicerçado na má vontade secular do país em relação ao Algarve esconde uma verdade difícil de encarar. A leveza como que os algarvios abdicam de tomar o pulso pelo seu destino coletivo. Como cedem e se dividem na hora de reivindicar infraestruturas e serviços para a região.



Aquilo que esta narrativa histórica tem conseguido é a desculpabilização. A transferência do centro da responsabilidade, e, consequentemente a origem do mal que nos assola, mas não dá resposta satisfatória o facto de até hoje não haver uma ideia, dos algarvios, de quem cá vive, investe e trabalha, sobre o Algarve. Uma realização política, económico e social, que nos projete no futuro.

Salvador Santos