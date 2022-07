O número de deputados

Num parlamento nacional de 239 deputados, o Algarve tem nove deputados, em função dos seus bem ou mal contados 380.415 eleitores. No sul do País, Évora (134.861 eleitores) e Beja (120.904) têm cada um 3 deputados e Portalegre (94.393) apenas 2. Portanto, os três distritos alentejanos contam no total com 8 deputados.

Para mera comparação, os Açores com 229.044 eleitores elegem 5 deputados, para o mesmo parlamento nacional, e a Madeira (256.463 eleitores) elege 6. Além disto, como são regiões autónomas, os Açores elegem um parlamento regional com 57 deputados, e a Madeira elege uma assembleia legislativa com 47 deputados. Portanto, além de governos autonómicos próprios, estas duas regiões com deputados para os devidos efeitos e não apenas para fazerem figura para torneios sem resultados, e mais 11 deputados nacionais os quais, como se sabe, podem juntar-se à esquina e tocar a concertina, como os 9 do Algarve julgam que não podem porque lhes dizem que nem se atrevam.

Perante este quadro em que a Madeira e os Açores beneficiam da regionalização política e administrativa, surge por aí uma espécie de humoristas a reclamar com ruído desmedido a diminuição do número de deputados nacionais. Fazem comparações sem sentido entre o Parlamento português e os parlamentos de outros estados com idêntica dimensão e expressão demográfica, mas estados com regionalizações efetivas e descentralizações consumadas em governos e parlamentos próprios. Não é preciso irmos para a Áustria, Holanda e Bélgica, basta olhar-se para aqui ao lado, a Andaluzia e para o seu estatuto de autonomia replicado mais ou menos por toada a Espanha.

Com uma regionalização a sério do País, supondo uma cobertura nacional de governos e parlamentos regionais, deixando para o governo e o parlamento nacional o que nacional é, e transferindo para o âmbito das regiões competências que o Estado democraticamente pode e deve delegar, compreender-se-ia a diminuição do número de deputados nacionais que seria compensada com os eleitos para as assembleias regionais. Na verdade, ninguém entenderia a implantação de administrações e de parlamentos regionais com maiores ou menores competências, e São Bento continuar a ser um parlamento multi- ou pluri-regional, consoante os lóbis dominantes ou concertados.

Confrontados os casos da Madeira e Açores (ao todo com 104 deputados regionais pagos além dos 11 nacionais) com o caso do Algarve que até viu ser-lhe recusada a experiência de Região-Piloto deixando os seus 9 deputados como passarinhos no meio de 230 passarões, compreende-se muito bem o que se passa com as infraestruturas, com a saúde, com os professores, com a segurança, com a informação, com as presenças no governo…

Flagrante festival: O das casas de madeira e dos furos onde quem quer que seja lhe apetecer.

Carlos Albino