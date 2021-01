O papel do Presidente da República na defesa da Escola Pública

OPINIÃO | ANA SIMÕES

O Presidente da República tem como obrigação defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa – CRP (artigo 127º da CRP).



É este o compromisso que o Presidente da República assume na tomada de posse.



A lei fundamental do nosso país, a CRP, obriga o Estado Português a assegurar a todos os cidadãos o direito à igualdade de oportunidades, do acesso e sucesso escolar através de um ensino universal, obrigatório e gratuito.



A Escola Pública é o único sistema de ensino no nosso país que pode garantir esse direito a todos os cidadãos!



Muitas vezes ouvimos falar de Escola Pública e de Sistema Nacional de Educação. São dois sistemas diferentes que defendem políticas educativas diferentes.



O sistema nacional de educação abrange todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados.



A Constituição assume a responsabilidade de estabelecimentos do ensino particular e cooperativo onde não há condições para implementar escolas públicas. Onde há oferta pública, os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo são suplementares e não devem ser financiados pelo erário público, que é dinheiro de todos os contribuintes.



Atualmente, há quem defenda que o ensino público e o ensino privado são a mesma coisa. Não é verdade! Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo têm uma gestão privada que decide quem pode e não pode frequentar esse estabelecimento.



Ora, assim, o sistema educativo que garante a todos os cidadãos a igualdade de oportunidades e o acesso a um ensino universal e gratuito, independentemente da sua condição social, é a Escola Pública!



Quem defende a Constituição da República Portuguesa é quem defende a Escola Pública!



Há candidatos à Presidência da República que defendem a Escola Pública e há outros que defendem o investimento de dinheiro público em estabelecimentos privados.



Todos os cidadãos portugueses têm o direito e o dever de votar!



Todos seremos responsáveis pelos resultados eleitorais!

Ana Simões

Educadora de Infância – Dirigente coordenadora distrital de Faro do Sindicato dos Professores Zona Sul

PUB