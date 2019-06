“O passado passou seguem-se dias de paz e de muito trabalho”

“O passado passou. Conto com todos vós. Tenho uma excelente equipa. Agora

seguem-se dias de paz e chegou a altura de canalizar o nosso tempo e energia só

para trabalhar pela positiva e por Castro Marim.” – afirmou esta manhã

Francisco Amaral, durante a tomada de posse do executivo a que vai presidir,

depois das eleições intercalares do passado dia 2, que a Coligação Castro Marim

+ Humano venceu com maioria absoluta, elegendo, para além dele, Filomena Sintra

e Vítor Rosa. Tomaram posse, pelo partido socialista, Célia Brito e Vera

Martins.

Francisco Amaral, lembrou que nestes dois anos foi feita “a obra possível”

e considerou urgente “trabalhar só pela positiva” para concretizar as “obras

que Castro Marim carece há décadas”, como é o caso da necessidade de se levar água

potável a todas as casas do concelho; da renovação da

rede de água e saneamento básico na sede do concelho, “que tem mais de 60 anos

e todos os dias rompe”, assim como na rua principal de Altura; da requalificação do espaço onde se realizam os mercados mensais de

Castro Marim; da necessidade de se realizar uma conveniente limpeza urbana com

recursos humanos e equipamentos suficientes, assim como a realização de uma

eficaz recolha de resíduos sólidos; do equipamento necessário, assim

como aos recursos humanos para se terem os caminhos agrícolas sempre em bom

estado de conservação; da necessidade de haver rede de

telemóvel e internet em todas as zonas do concelho; da necessidade

de uma praia fluvial e centro de atividades náuticas na barragem de Odeleite, “que

será também um fator importante na luta contra a desertificação; da

requalificação do espaço onde se realiza o 1º de Maio e outros eventos junto à

Ribeira de Odeleite; da necessidade de se criar um passadiço a ligar Altura à

Manta Rota; de um parque empresarial; de mais habitação social e loteamentos

sociais para autoconstrução; de uma rede de ciclovias a ligar Castro Marim e

Vila Real, à Altura, à Junqueira, passando pelo Monte Francisco; da requalificação

da envolvente do cais da Foz de Odeleite, “cujo projeto está feito e procuramos

financiamento” e à criação de condições para instalação da 1ª unidade hoteleira

na vila de Castro Marim, que poderá ser licenciada dentro de poucos dias.

O agora

reeleito presidente da edilidade castro-marinense, sublinhou a vontade de

recuperar rapidamente o tempo perdido, tentando conseguir, ainda, fundos

comunitários que as financiem, pois muitas destas obras, “não fora os

constantes entraves, já deveriam estar muito avançadas”.

E num recado

à Assembleia Municipal, presidida pelo socialista José Luís Domingos, disse esperar

que, agora, que tem uma confortável maioria e em “clima de paz” a Assembleia

Municipal saiba interpretar a mensagem dos eleitores e “colaborar neste clima

de apaziguamento e concórdia, que trará melhores condições de vida e mais

desenvolvimento a Castro Marim”.

“É importante o respeito pela

diferença, pelas opiniões e ideologias alheias., o diálogo e as tentativas de

procurar consensos o mais alargados possíveis, mas a decisão deve ser tomada

por aqueles que o povo legitimou para o efeito”. Pelo que se pode perceber do

discurso do Presidente da Assembleia Municipal, esta convivência democrática

estará assegurada, no quando do respeito institucional e das competências deste

órgão.

Francisco Amaral destacou ainda, a

importância das parcerias com as IPSS, a Associação Social de Odeleite, a

ABESFA no Azinhal, a Misericórdia em Castro Marim e Cegonha Branca em Altura

para se promover uma cada vez melhor ação social, considerando urgente a

ampliação do Lar de Castro Marim e de se avançar com o Lar de Alzheimer, assim

como colocar a funcionar o quase terminado Lar de Altura. Referindo, no âmbito

desportivo, a importância das parceriascom a União Desportiva Castromarinense e

o Alturense, que são aqueles que mais desportistas mobilizam atualmente.

Na área cultural, salientou a

recente associação “Narrativa Secular”, assim como o recente grupo de teatro do

CCD do Município de Castro Marim, atividades da sociedade civil organizada que “contarão

com o apoio do Município dentro das suas possibilidades.”

A colaboração com as Juntas de

Freguesia, assim como a descentralização de competências, será também, segundo

Francisco Amaral, outro objetivo a concretizar que, concluiu, assegurando que “os

funcionários municipais são uma mais-valia importante do município e devem ser

acarinhados e motivados para um serviço de mais qualidade a prestar ao cidadão”

e que “as áreas da educação, saúde e ação social continuarão a ter um carinho

muito especial por parte do município, pois são os pilares de uma sociedade

moderna, evoluída e solidária.”

Francisco Amaral venceu com 828

votos de diferença a lista encabeçada pela socialista Célia Brito.