O pesadelo de um verão sem “noite”

Há um mês que as portas das discotecas estão fechadas, as pistas de dança vazias, reina o silêncio no império da música. Os bares, igualmente fechados por imposição do Governo, há semanas que estão impedidos de servir um simples cocktail. Vias emblemáticas e habitualmente apinhadas, como a rua da Oura, em Albufeira, e a marina de Vilamoura estão agora desertas. Com o aproximar do verão, e sem luz ao fundo do túnel, as preocupações dos proprietários multiplicam-se a cada dia que passa. O sonho de uma noite de verão transforma-se em… pesadelo de verão sem noite

“O impacto é enorme. Estamos a sofrer muito com isto tudo, ficamos completamente condicionados e sem poder trabalhar”, disse ao JA Miguel Gião, sócio-gerente do bar Columbus, em Faro, e de mais dois restaurantes na capital do Algarve.



O estado de emergência imposto, e já renovado, encerrou todos os bares e discotecas a nível nacional. Não há data prevista para os estabelecimentos de diversão noturna voltarem a abrir as portas aos seus clientes.



O sócio-gerente de 38 anos espera conseguir receber os primeiros amantes da noite lá “para o final de maio ou princípio de junho”, mas tudo “depende da situação após o período da Páscoa”, cujo isolamento durante a época festiva é considerado como importante para a contenção do vírus segundo o Governo.

Apesar dos apoios anunciados pelo Governo, Miguel considera que os bares estão “condenados, ou seja, está cada um por si porque as medidas apresentadas não são suficientes. Se o Governo é o nosso maior sócio, tem aqui um papel fundamental na gestão e saúde dos negócios”.



“As únicas medidas que estamos neste momento a praticar, lançadas pelo Governo, são o lay-off, a fim de evitar o despedimento de pessoas, visto que a nossa mão de obra é qualificada”, salientou o sócio-gerente ao JA.

Em relação a medidas de crédito e apoio à tesouraria que o Governo tem neste momento disponíveis, Miguel considera-as como, “no mínimo, repugnantes” e espera que “ativem outro tipo de medidas” porque estão “impedidos de faturar”.



“O verão começa no dia 21 de junho, mas esperamos abrir as portas antes dessa data”, referiu Miguel, quando questionado sobre a época alta do turismo no Algarve, afirmando ainda que tem consciência que não vai ser igual aos anos anteriores, “mas será a oportunidade para oxigenar a tesouraria da empresa que está muito débil neste momento”.



Quando reabrir portas, a gerência vai “adaptar o menu ao novo estilo de consumo, focar no cliente local, aperfeiçoar ainda mais o serviço e atendimento ao cliente e proporcionar conforto para o cliente passar mais tempo no bar”.

No entanto, nessa altura “será fundamental aplicar serviços de limpeza constantemente, evitar muitas pessoas ao mesmo tempo dentro do bar e separar as mesas com uma distância regulamentada”.



Baco sem bafo

A poucos quilómetros do Columbus, fica o Bafo de Baco, em Loulé. O bar, mais dedicado a concertos ao vivo, também se encontra fechado. (…)

Gonçalo Dourado

