O Poder Central Sem Rosto

OPINIÃO | BEATRIZ CALAFATE

Os estudos já realizados sobre o uso das plataformas eletrónicas no contexto da administração da educação em Portugal destacam que estas estão a reforçar o centralismo e a redução da autonomia da escola.



O que sabemos e sentimos, atores do ensino no terreno, é que há um fortalecimento de tendências burocráticas na administração e uma acentuação da dependência administrativa das escolas. As plataformas eletrónicas utilizadas pela administração educativa constituem, na realidade, um mecanismo que introduz elementos centralizadores que contrariam significativamente a autonomia das escolas.



As plataformas eletrónicas aqui consideradas referem-se aos dispositivos digitais com diferentes valências interligadas, alimentando-se, mutuamente, num ecossistema de aplicações eletrónicas, com vários componentes, vários utilizadores e pontos de acesso próprios, apoiadas na internet, facilmente acessíveis a partir de qualquer meio eletrónico, hora ou lugar. Neste artigo vou considerar apenas as plataformas eletrónicas geridas pela administração central ou empresas especializadas e utilizadas pelas escolas portuguesas e seus atores para a recolha e tratamento de dados e realização de procedimentos administrativos.



As potencialidades técnicas e a centralidade das funções que estas plataformas exercem na ação da administração da educação em Portugal, fazem delas um recurso ou um instrumento sempre presentes no quotidiano das escolas. Entre as várias plataformas estudadas, destacam-se as seguintes: DGAE (Direção-Geral da Administração Escolar), DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), MISI (Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação), RBE (Rede de Bibliotecas Escolares).



É curioso como a retórica da autonomia das escolas convive tão pacificamente com os processos uniformizadores e centralizadores das sempre presentes plataformas eletrónicas da administração central. De facto, estas fragilizam a atuação dos atores escolares, pois as prescrições sistemáticas da administração central nas funcionalidades das ditas plataformas apresentadas como operações técnicas destinadas a conseguir a maneira mais correta de funcionar com o mecanismo eletrónico, obrigam a uma sistemática aprendizagem de novas técnicas , colocando desafios sem fim aos agentes educativos.



Por outro lado, a especialização tecnológica, cada vez mais intensa e concentrada nos atores que operam no perímetro do poder central, aumenta o sentimento de descapacitação das organizações escolares. Nesta sequência, posso afirmar que há uma acentuação da dicotomia entre discursos políticos e legislativos da autonomia e modernização e as práticas de reforço do controlo burocrático centralizado sobre as organizações escolares.



Em suma, considero que as plataformas eletrónicas limitam severamente as possibilidades de ação autónoma, pois o controlo burocrático centralizado exercido por elas à distância, baseado sobretudo no registo dos mais simples movimentos organizacionais ao mais complexo, permitem à cúpula da administração educativa aproximar o controlo centralizado do interior das escolas, condicionando esferas cada vez mais necessárias ao seu funcionamento quotidiano.

