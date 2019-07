O segredo da água de acordo com Masaru Emoto

O cientista japonês Masaru Emoto investigou os segredos patentes nos cristais da água, após diversas pesquisas chegou a resultados surpreendentes, concluiu que a água tem uma relação íntima com a consciência do indivíduo ou grupo, que é sensível a vibrações, sentimentos e informações.

Quem foi Masaru Emoto

Nasceu em Yokohama, Japão em 1943 e faleceu em 2014. Licenciou-se na Yokohama Municipal University’s. Em 1986 fundou a IHM Corporation em Tóquio. Em 1992 obteve o doutoramento em Medicina Alternativa.

Realizou pesquisas sobre a água em todo o planeta e percebeu que a água quando congelada apresentava cristais, esta mostrava a sua verdadeira natureza. Ganhou fama mundial através de sua pesquisa e descoberta inovadora, onde verificava que a água estava profundamente coneta-da com a nossa consciência individual e coletiva.

É o autor dos livros best-sellers “Mensagens da Água”, “As Mensagens Ocultas na Água”, “O Verdadeiro Poder da Água e Amor a Si Mesmo”, sendo também autor de livros infantis como “O Segredo da Água” e a versão infantil da “Mensagem da Água”.

A pesquisa realizada

Dr. Masaru Emoto dizia que “todos aprendemos porque sentimos na pele que palavras positivas e bondosas confortam e curam; palavras negativas e insultos magoam”.

Para Masaru a mãe natureza é a raiz de tudo, isto é, tudo em sintonia com a mãe natureza manifesta a beleza na estrutura hexagonal, e pelo contrário, tudo que está em desarmonia não manifesta beleza como é o caso dos cristais deformados presentes na água.

Masaro afirmou “a física não pode negar que tudo na existência vibra, ou seja, tudo é energia. A água vibra e os cristais hexagonais presentes na água representam a força viva da natureza, logo, a ausência desses cristais pode significar que a força da vida nessa área foi energeticamente comprometida”.

O cientista realizou pesquisas baseando-se no princípio do congelamento de diversas amostras de 0,5ml de água, depois, extraía pedaços minúsculos de gelo das amostras. Os cristais formam-se entre -5 e 0ºC de temperatura em diversos formatos que são a base das conclusões do Dr. Emoto sobre a qualidade da água. Efetuou as seguintes pesquisas, recolheu água da torneira (do Japão), colocou a mesma água em várias garrafas, na primeira escreveu a palavra Amor, na segunda escreveu a palavra Ódio, a terceira garrafa foi exposta a música clássica, a quarta garrafa foi exposta a música de heavy metal, quinta garrafa foi exposta a pensamentos positivos e a sexta a pensamentos negativos. Posteriormente, congelou as amostras de água de todas as garrafas, examinou-as ao microscópio e fotografou os cristais formados.

Resultados obtidos

Concluiu que a água exposta a pensamentos positivos e música clássica apresentava cristais hexagonais muito belos, delicados, parecidos aos cristais da neve, contudo as restantes amostram de pensamentos e de palavras negativas apresentavam cristais feios, caóticos e deformados.

Através das suas pesquisas, percebeu que a água não só recolhe informações, como também é sensível a sentimentos e a estados de consciência.

Segundo o investigador não interessava a origem da água, se deixar a água repousar, colocar palavras escritas como Amor e Obrigado, pronunciar as palavras anteriores, agitar a água antes de beber (está a ativá-la positivamente) desse modo, as substâncias negativas são eliminadas e a água irá transportar as energias dessas palavras positivas.

De acordo com os estudos do Dr. Masaru, a música altera os cristais da água, como se refletissem as emoções patentes na música. Declarava “podemos olhar para a água e seus cristais congelados, para confirmar o poder de cura da música bonita, pensamento positivo, discurso edificante e oração”. O cientista estava convencido de que a música tinha sido criada para trazer a nossa vibração de volta ao seu estado intrínseco, por isso, acreditava que a música era uma forma de cura, antes de ser uma forma de arte.

Se um Obrigado e Amor conseguem criar cristais hexagonais lindíssimos, sendo o nosso corpo constituído, essencialmente por água, imaginem o efeito que estas palavras positivas e emoções de amor podem produzir em nós.

Carmo Costa