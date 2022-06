O simpósio de Vila Real de Santo António, alertou-nos que estamos entre o Privilégio e o Degredo

O simpósio realizado em Vila Real de Santo António, integrado no 65º. Aniversário do Jornal do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal e da Universidade do Algarve, não trouxe nada de novo em relação aos dramas que vivem os mais sensíveis sectores da Região, com a saúde no epicentro e o quase total abandono dos governantes em relação à imprensa regional, onde inclusive, na Assembleia da República nem foi aprovada a banca então existente para a venda de jornais.

Portanto, o simpósio que fez reunir algumas das maiores figuras das região, com grandes experiências em vários sectores, só faltando inexplicavelmente José Apolinário, Presidente da CCDR, porque ou vinha ou não vinha, mas onde subiram ao estrado da discussão, Adriano Pimpão, Professor e Ex-Reitor da Universidade do Algarve, Fialho Anastácio, engenheiro e antigo Governador Civil, Deputado e Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Esteves Franco, médico, que foi Presidente do Conselho de Administração e Director Clinico do Hospital de Faro, Rui Lourenço, médico, que foi Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve e é actualmente o Comissário das Celebrações do Centenário do Nascimento de Laura Ayres, destacando-se ainda a presença, ainda que em vídeo, de Arons de Carvalho, antigo Secretário de Estado da Comunicação Social, João Palmeiro, Presidente da Associação da Imprensa e ainda a participação de Estudantes de Comunicação da Universidade do Algarve e de Joana Palminho, professora de comunicação social da UALG.

Sublinhe-se ainda a presença de grandes referências do jornalismo, naturais de Vila Real de Santo António e algarvios, como foram os casos de Filipe Vasconcelos Romão, professor universitário na área das relações internacionais, comentador político Internacional na RTP e na Antena I, de Hugo Matias, jornalista da TVI, Paulo Dentinho, jornalista da RTP, Elisabete Rodrigues, jornalista e Directora do Sul Informação, Carlos Albino, jornalista e a nossa Directora, nossa do Jornal do Algarve, Luísa Travassos.

Outras foram as vozes, como as de Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, de Horácio Neves e Adriana Nogueira e de Almerinda Romeira. Algumas vozes, que pouco ou nada acrescentaram, sublinhe-se contudo a riqueza que nos trouxeram Fátima Catarino e Horácio Neves…

Portanto, o Simpósio O Papel da Imprensa na Defesa da Democracia, alertou-nos, que estamos entre o Privilégio e o Degredo. E em certa altura até se levantaram dúvidas sobre a construção ou não do novo Hospital Central do Algarve. Mais, se ainda se justifica um empreendimento para a saúde, pensado no período que antecedeu à construção do Estádio Algarve, quando Portugal se candidatou à organização do Euro 2004. Aliás, a «compra dos terrenos a preço de saldo», tinha mesmo por origem a construção do Hospital Central. A verdade é que o custo da construção do Estádio, que custou aos contribuintes mais de 40 milhões de euros, ultrapassou grandemente os 60 milhões de euros, e de Hospital nada…

A verdade é que em Vila Real de Santo António soltaram-se vozes, que não só duvidam da sua construção nos traços projectados, falando-se mesmo, no caso deste menino alguma vez ser parido, e se não se justifica e outro tipo de construção. Bem, nós no Algarve, que já estamos habituados à morosidade das construções para a saúde, pois ainda muitos se recordam dos anos que levou a construir o actual hospital, aberto a 30 de Dezembro de 1979 e que até ao momento nem sequer foi inaugurado. Portanto, a saúde aqui, e como voltamos a escutar em VRSA tem a emergir várias pontas de vários icebergues, como se referiu há pouco o Dr. Horácio Guerreiro, Director Clínico do CHUA (não gostamos do nome), ainda que fosse sobre outro assunto, isto é, apenas a ponta do icebergue.

Os algarvios e os que aqui vivem, estão cansados de ser enganados. E mesmo na área da saúde, o assunto é grave, e às vezes as pessoas ficam admiradas, quando nós dizemos que temos saudades do Dr. Rui Lourenço. Saudades também profissionais e de competência, como Presidente da ARSA, porque até tem um encanto maior, vincado de humildade e era mais frontal e corajoso, na defesa do Algarve, mesmo que tivesse que se opor ao governo (António Guterres), como tantas vezes aconteceu.

As sociedades estão em constantes transformações e cremos, perante as exageradas obediências aos poderes constituídos, para não lhe chamarmos submissão, tendo em conta até a estranha passividade dos responsáveis algarvios.

Perante tanta submissão, se calhar a Regionalização vai ter que esperar. Aliás, se fosse agora, eu não votaria na Regionalização, porque os possíveis quadros, estão decalcados na submissão a este ou outras figuras de outro qualquer governo, porque também não vimos um caminho contrário, para que esta estranha monarquia dos lugares não seja o cordel que apenas os faz subir para os lugares e patéticos carreirismo.

O que está em causa, é a defesa do Algarve. O que esteve em causa no Simpósio, foi a defesa do Algarve, e de temas abrangentes a qualquer futuro para o Algarve e para os algarvios, que não passaram de temas velhos, ou seja, do Algarve prevê e anseio os privilégios a que tem direito e continua, como lapa, agarrado ao degredo….

O país tem que ter um grande debate e nem precisa de moderadores engravatados, mangas de alpaca, vaidosos, pertinentes, precisa de liberdade na voz, e que não se corte a raiz ao pensamento.

Os partidos políticos precisam de um grande refrescamento humano, porque os jovens, os outros jovens, estão a ficar cansados, desiludidos, porque a vida em casa de seus pais e de seus avós é uma tragedia, está acorrentada à fome e ao desespero. Não têm dinheiro para nada, nem para a receita médica, e até vê não aceites os cheques médicos para serem operados no privado, sujeitando-se a adiamentos, às vezes irreversíveis e a guerra não pode ser as esfarrapadas desculpas, de um País perdido nas duas origens humanas, onde para pagarmos a saúde, quase que nos obriga a corrermos a pedir esmolas para a porta da igreja.

A saúde não pode ser pensada ideologicamente A centralidade vai matando o país e é desolador um curto prazo sem medidas estruturais que nada mais fazem que remexer o icebergue.

Depois, como é que se pode chegar de Vila Real de Santo António a Alcoutim e vice-versa. Só se for de burro, bicicleta, de automóvel ou de ambulância, pois até já os privaram da velha camioneta. A ponte de Sanlúcar, não foi mais que um COMPROMISSO. Alcoutim que não se deixe embalar…

Centro de Saúde de Vila Real de Santo António, uma das pontas do icebergue

Álvaro Araújo faz saber a Marta Temido, que é preciso a construção de um novo centro de saúde, em Vila Real de Santo António

Na sua intervenção, o presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, garantiu que o Serviço de Urgência Básica (SUB) da cidade se vai manter no ativo, após rumores da transferência da unidade para Tavira e adiantou ao JA as intenções da autarquia em construir um novo centro de saúde.

“Recentemente tivemos conhecimento que alguns decisores regionais estariam a pensar transferir as urgências de Vila Real de Santo António para Tavira, isto é, fechar as urgências em VRSA”, explica.

Perante “a preocupação que a informação casou no Executivo e dada a importância daquele serviço decidimos escrever à senhora ministra e exigir que as urgências se mantivessem abertas, até porque nunca iriamos compreender um hipotético encerramento”, reforça.

O socialista refere que a resposta à autarquia foi “tranquilizadora” e que a ministra da Saúde, Marta Temido, “garantiu que as urgências não vão encerrar e que isso nunca esteve em equação”, esclarece.

Para além do esclarecimento da situação por parte do Ministério da Saúde, Álvaro Araújo disse que naquela carta seguiu também “um apelo e uma vontade”: “o da construção de um novo centro de saúde na cidade, com outras valências e que este vá ao encontro daquilo que as populações merecerem”. E prosseguiu, dizendo: “sabemos que há financiamento ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência para esse investimento, portanto esse será um desígnio e uma luta do município”.

Recorde-se que o Serviço de Urgência Básica de VRSA serve três concelhos do sotavento algarvio: Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Durante o referido Simpósio, Fernando Esteves Franco, médico ortopedista e ex-membro de diversos Órgãos de Gestão e Direção do Hospital Distrital de Faro, frisou que, através do programa INTERREG, um dos principais instrumentos da coesão económica, social e territorial na União Europeia, “poderão chegar fundos estratégicos para Vila Real de Santo António” – “uma zona fronteiriça que tem de tirar partido da sua localização não periférica e da proximidade a Espanha e usar estes programas como um catalisador para o investimento na saúde local e regional” e acrescentou, que “no Sotavento faltam cuidados de saúde que vão ao encontro das pessoas” e fez um paralelismo “para todos refletirem”: “No Barlavento, Aljezur, Vila do Bispo e Lagos, em conjunto, têm cerca de 45 mil habitantes e conseguiram o Hospital Terras do Infante, em Lagos, agora sob gestão pública. No Sotavento, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim somam cerca de 55 mil habitantes. Se juntarmos a proximidade com Ayamonte contamos mais 20 mil pessoas. E mesmo assim não existe um hospital… Daí a importância saber tirar proveito dos fundos europeus numa zona que está desprovida de tudo”.

Há municípios em Portugal onde as pessoas não têm um meio de comunicação que faça a cobertura do seu território, Vila do Bispo e Alcoutim são os concelhos afetados

João Palmeiro, Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, aproveitou a ocasião para consciencializar a audiência para o estudo “Deserto de Notícias 2021 em Portugal”, uma investigação que começou nos Estados Unidos e replicada também no Brasil. O objetivo é simples: fazer o levantamento das localidades onde existem jornais ou outros meios de comunicação social locais.

Um deserto de notícias é, segundo o investigador da Universidade da Beira Interior e autor do estudo, Giovanni Ramos, um conceito que traduz “regiões que não possuem noticiário local”. Trata-se de comunidades onde a população, “se quer saber o que acontece na sua cidade, vila ou aldeia, precisa de procurar por meios informais porque não há um jornalismo para atender isso”.

De acordo com João Palmeiro, dos 450 pontos de venda de jornais existentes atualmente no Algarve (incluídos os que existem nas áreas de serviço das autoestradas e centros comerciais), Alcoutim já não tem nenhum, e estão a encerrar, na região, a uma média de 70 pontos de venda por ano, portanto, é fazer as conta. “O deserto total vai chegar aqui, caso não se faça nada, dentro de quatro ou cinco anos”.

E finaliza deixando outro importante recado: “Os Governos portugueses não podem deixar de olhar para isso. Há aqui alguma coisa que não está bem, pois falta de apoios e incentivos do Estado em matéria de imprensa regional”.

O especialista em comunicação social Alberto Arons de Carvalho considerou hoje imprescindível a mudança da lei de imprensa e dos estatutos da ERC, e reforçar os apoios do Estado à Imprensa.

O ex-secretário de Estado da Comunicação Social de António Guterres considerou também que “é preciso fazer no plano legislativo, a transposição e o acompanhamento do quadro europeu, desafio que considerou “urgente” em Portugal.

Sobre a desejável mudança do quadro legal dos incentivos, salientou que “deve ser valorizado o papel das empresas que têm jornalistas e o contributo da informação com jornalistas. Exemplos não faltam: em França anualmente são 130 milhões de euros destinados aos apoios à comunicação social”.

A diretora do JORNAL do ALGARVE, Luísa Travassos, recordou as várias batalhas do semanário que atualmente dirige pela modernização da região, sobretudo nos anos 60 e 70, sustentando que o JA, desde a sua fundação, sempre esteve ligado à luta por uma região melhor. Exemplificando com casos concretos, Luísa Travassos lembrou que “foram as páginas deste semanário, dirigidas por um visionário do século, José Barão, que lançaram a operação Algarve Turismo e a luta por um aeroporto que trouxesse os turistas para as praias algarvias. E criou condições para que se desse o pontapé de saída do Turismo na região, que foi o mítico hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo.

Faltavam muitas outras coisas: a Universidade, as infraestruturas básicas, o tão almejado hospital distrital e a propósito, lamentou que haja um hospital central “que teima em não vir para a região, apesar das muitas promessas”.

“É preciso um SNS ao serviço de todos e não dos particulares”, reclamou, lamentando que o sotavento algarvio esteja “ao abandono”. “Chega-se a esperar 4 horas por uma ambulância. VRSA que prestava cuidados de saúde aos utentes do concelho e aos utentes dos concelhos vizinhos de Castro Marim e Alcoutim vive uma conjuntura em que os doentes dos três concelhos, numa situação de urgência ou em casos particulares, são desviados para Tavira”.

Que seja dado o nome de Fernando Reis, a uma artéria da cidade

Mais duas notas finais. A primeira para pegar, num simples, mas grande salpico da intervenção de Fialho Anastácio, que no seu conjunto foi de vital importância para as preocupações ambientais e dos recursos hídricos, para depois lançar uma declaração de reconhecimento e humanismo, pelo trabalho realizado por Fernando Reis, apelando ao município vila-realense, para que seja dado o seu nome a uma artéria da cidade.

Finalmente, o prazer que tive, em ter o mestre José Cruz a meu lado, na moderação do simpósio e o obrigado ao município pela confiança depositada.

Neto Gomes