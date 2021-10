Obras da esquadra da PSP causam conflito com empresa fluvial

As obras de construção da nova esquadra da PSP de Vila Real de Santo António estão a ser marcadas por divergências entre os promotores da obra e a empresa que faz a travessia entre a cidade portuguesa e Ayamonte, que se queixa da falta de comunicação do dono da empreitada.



As obras, que começaram há cerca de mês e meio, decorrem no velho apeadeiro da CP e no edifício da antiga Alfândega, onde funciona a bilheteira da Empresa de Transportes do Rio Guadiana, que opera entre as duas cidades ibéricas.

O novo edíficio, com conclusão prevista para fevereiro de 2022, disponibilizará todos os serviços de uma esquadra destacada, incluindo uma Brigada de Investigação Criminal, Brigada de Trânsito, unidades de patrulhamento e tratamento de ocorrências.

Segundo o Comandante da PSP, aquele processo tem sido condicionado pela presença da empresa responsável pelas bilheteiras, que divide o edifício da alfândega com o posto de atendimento ao turista da PSP na cidade e que tem “dificultado a realização das obras” no local.

Confrontado pelo JA, o dono da Empresa de Transportes do Rio Guadiana, Francisco Santos, reconhece a existência do conflito mas contrapõe que “nunca chegou uma comunicação oficial do início das obras por parte da câmara, da DocaPesca ou do Ministério da Administração Interna”.

