Obras de Costa Pinheiro expostas no Museu Municipal de Faro

A exposição “O reino de Portugal e dos Algarves na obra de Costa Pinheiro” é inaugurada no Museu Municipal de Faro, no próximo sábado, às 18:00, ficando patente até 05 de junho.

A exposição reúne uma parte significativa da mostra “Reis, Damas e Valetes – O Imaginário de Costa Pinheiro”, da coleção da Galeria São Roque, em Lisboa, que pôde ser vista na capital portuguesa de maio a outubro do ano passado.

“Costa Pinheiro desempenhou um papel central no contexto da arte portuguesa da década de sessenta do seculo XX. O reencontro do pintor com a figuração deu início a uma linguagem que se consolidou na sua série d’’Os Reis’, a mais emblemática [da sua obra]. Esta série valeu ao pintor o Prémio da Haus der Kunst de Munique, em 1966”, recorda a galeria.

A evolução da pintura de Costa Pinheiro comporta uma estética, mas também uma ética social e política. A Galeria São Roque reúne um corpo de pinturas, desenhos, aguarelas, guaches, gravuras e serigrafias, perfazendo um total de 82 obras sobre papel e sobre tela. A série pictórica retrata essencialmente oito reis das primeiras dinastias, três rainhas, um notável cavaleiro e três príncipes.

“Esta é umas das mais fascinantes criações pictóricas portuguesas do século XX, fortemente ancorada na ‘Mensagem’ de Fernando Pessoa, n”Os Lusíadas’ e nas crónicas de Fernão Lopes, […] e dos quais o artista tinha um profundo conhecimento”, disse o galerista Mário Roque, sobre a apresentação da mostra.