Obras na EN125 continuam emperradas e sem prazo para avançar

“O Governo tem de resgatar a obra de requalificação da estrada nacional 125, entre Olhão e Vila Real de Santo António, para reparar definitivamente esta estrada.” Esta é a posição assumida pelos autarcas algarvios e pelos movimentos de utentes, após o novo chumbo, por parte do Tribunal de Contas (TC), ao recurso apresentado pela Infraestruturas de Portugal (IP) para contestar a recusa do visto à renegociação do contrato de concessão da EN125, que permitiria avançar com a intervenção no troço que ainda está por requalificar.

O pior é que esta situação já não é nova, como apurou o JORNAL do ALGARVE. A requalificação da EN125 foi inicialmente anunciada em 2008 e, em 2012, foi feita uma renegociação do contrato.

Há precisamente um ano, a IP também não obteve luz verde do TC para avançar com as obras nos cerca de 50 quilómetros que ligam Olhão e VRSA, adiando assim indefinidamente a intervenção… até agora!

Assim, e apesar das obras de emergência realizadas no ano passado, os utentes continuam a transitar numa via cheia de buracos e muito degradada.

Após o novo chumbo do TC, a Infraestruturas de Portugal anunciou que vai recorrer, sendo que a decisão só deverá ser conhecida em setembro. Caso isso não aconteça, será muito difícil que as obras arranquem ainda em 2019.

Por essa razão, os autarcas e os movimentos de utentes defendem que a única solução é um resgate da obra por parte do Governo, tal como aconteceu no caso do Túnel do Marão.

“Só há uma solução: por uma questão de interesse nacional, o governo tem de resgatar esta obra de requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António e entregar a responsabilidade da mesma à IP, tal como fez em 2013 com a obra do Túnel do Marão”, refere, em comunicado, o Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 – Sotavento.

Os utentes avisam que “os algarvios não vão aceitar mais ‘obras de urgência’, que mais não passam de operações de cosmética barata e ‘enganar os tolos com meia dúzia de bolos”.