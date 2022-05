Obras na Estrada Nacional 120 condicionam trânsito

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar obras de beneficiação do pavimento da Estrada Nacional (EN) 120, em Aljezur, trabalhos que vão obrigam ao condicionamento do trânsito entre esta terça e sexta-feira.

Em comunicado, a IP adianta que a intervenção consiste na reabilitação integral do pavimento de um lanço com 1.000 metros que se desenvolve na zona urbana daquele concelho do distrito de Faro e inclui a Ponte de Aljezur.

“De modo a garantir a boa execução dos trabalhos, e dada a reduzida largura da plataforma rodoviária disponível neste local, torna-se necessário implementar condicionamentos de trânsito com interrupções pontuais da circulação”, lê-se na nota.

Sublinhando que irá procurar fazer coincidir o condicionamento com os períodos de menor volume de tráfego, a IP refere que a obra irá “garantir melhores condições de conforto e segurança” aos automobilistas.