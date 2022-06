Obras na ponte do Arieiro estão “finalmente” concluídas

A Infraestruturas de Portugal informou, esta semana, o município de Aljezur que a obra de substituição da ponte do Arieiro, localizada ao quilómetro 142 da Estrada Nacional 120, se encontra concluída. O valor da adjudicação ascendeu aos 462.211,48 mil euros.

A infraestrutura da responsabilidade do Estado, reclamada há pelo menos 20 anos pela comunidade, começou a ser desenhada no ano de 2015, com uma reunião realizada em Aljezur, recorda o município em comunicado.

Segundo a autarquia, o antigo pontão não permitia uma “resposta adequada ao tráfego da Estrada Nacional 120”, pela sua largura, que criava um estrangulamento da via quando se cruzavam viaturas de maior dimensão. Para além disso, a falta de capacidade de escoamento era outro problema que se arrastava e que condicionava o tráfego.

Assim, “após inúmeras comunicações, reuniões e encontros, foi finalmente lançado concurso e a obra aconteceu”, pode ler-se no documento. Desta forma, o município manifesta “com satisfação o desfecho desta aspiração e desejo da população do concelho de Aljezur”.