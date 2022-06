Obrigado, Dr. João Dória, por teres entrado nas nossas vidas

Não sou muito dado às palavras dos outros. É algo em que penso muitas vezes, mas afinal, tudo o que nós falamos e escrevemos, certamente que já foi dito e escrito por alguém, apesar de às vezes, quase todas as vezes, nem sabermos quem disse, quem escreveu ou quem falou, porque nesses registos, apenas concluímos, que todas as palavras, já foram palavras ditas e palavras escritas.

Vem isso a propósito, e com o passar da idade, estamos cada vez mais ao lado da má notícia, com o recente falecimento do meu querido e bom amigo João Dória. Dr. João Dória, que tinha muitos mais nomes, mas para o efeito, este nome chega: Dr. João Dória.

Esta era uma notícia esperada, não porque a morte não seja sempre esperada, mas pela debilidade em que num repente o João foi ficando, mas mesmo assim, nunca estamos preparados para batermos contra uma parede.

João Dória, médico, um velho amigo,

de quem já temos saudades



Conheci o João Dória e todos os membros da sua família; esposa, filhos, irmão, irmã, pai, sogro, sogra e até o «Rui», de seu verdadeiro nome, Cristiano José Vieira um rapazote de cor que o João trouxe com ele, quando ao serviço do exército português e como médico militar, esteve na Guiné, sob o Comando do General Spínola. O «Rui», agora com 65 anos, que com ele passou a viver como se fosse seu filho, hoje vive na Alemanha. Diga-se, conheci-os bem. Conheci-os como se fosse membro da minha família.

Conheci muitos dos seus amigos e amigas. E agora, por razões deste encontro com o adeus, conheci, mais uns quantos netos, quase gente formada, pois antes, praticamente só conhecia a neta Sofia. A Arquitecta Sofia, que lidera o grupo dos que vem a seguir: João Damião, Mariana, Guilherme, Carolina e João Vicente.

Conheci o João Dória, pouco depois de Abril de 1974, e até ao dia do seu desaparecimento convivemos mil vezes, não apenas no Algarve, em Espanha, Lisboa, S. Vicente da Beira. E as relações que vivemos eram tão fortes, que se confundiam com as relações de família.

Conheci os seus filhos; Ana, João, Chana, num misto de crianças e adolescentes, e ao longo de muitos anos, eles eram visitas de minha casa e nós visitas dos lugares deles.

Uma foto escrita com história com os meus filhos e os filhos do João Dória. De vermelho o meu filho Pedro. Atrás dele, a Chana, depois com a minha Teresa ao colo está a Ana Dória e à sua frente, já com ares de matulão, o João

Em festas e casamentos, deles ou nossos. Na festa do seu quinquagésimo aniversário, que ocorreu a 24 de Fevereiro de 1990, celebrada com um emotivo e festivo momento, numa espécie do manjar dos principies, no Palácio dos Condes de Óbidos, Jardim 9 de Abril.

Na cerimónia dos seus 50 anos de casado, que teve lugar a 26 de Agosto de 2015, no Convento de São Domingos de Benfica ou Convento Dominicano onde o casal João, Fernanda, iam à missa todos os domingos e onde ele costumava fazer uma leitura, com muita dedicação e solenidade.

Como nota, lembrar ainda que as cerimónias fúnebres ocorreram na Igreja de São Tomaz de Aquino, em Lisboa, presidida pelo Frei Filipe, que de igual modo celebrou a missa de sétimo dia.

Adepto ferrenho e educado, do Clube Futebol Os Belenenses, onde foi Secretário da Assembleia Geral, riamos, mas nunca nos zangávamos pelo facto de eu ser do Benfica. E em certa ocasião, o João, no tempo em que fui secretário técnico do Portimonense, também passou a ter uma simpatia pelo clube da Cidade de Teixeira Gomes.

Rimos paletes de vezes, conversamos marés, marés de vezes, soletramos reencontros, mas nunca falámos mal de ninguém.

João Dória era um ser humano fantástico. Daquelas pessoas que são tão educadas e aprumadas, que às vezes ficamos com a sensação, que somos nós que temos todos os defeitos. Ele era um gentleman. Um homem de uma suprema educação e valores. Aliás, escrever sobre o João Dória, é escrever sobre a sua esposa, a nossa amiga Fernanda Dória, mulher de armas, sempre presente, com o mesmo ADN do João, que somavam um casal exemplar de uma dignidade maravilhosa.

A perda deste grande amigo, mais um que nos deixa, trouxe-nos à memória, que por vezes existem momentos em que nos sentimos pequenos, em que nos falta o calor, e a ansiedade é agora mais repetida.

Existem momentos em que parece que as coisas não estão a acontecer, ou então, não deveriam acontecer assim.

A morte de João Dória, foi uma dessas coisas, de um estranho adeus, que mesmo que se diga, que vamos para a Casa do Pai, nunca entenderemos a viagem, ainda que a nossa incompreensão não nos faz desistir da fé. São coisas nossas, sentimentos nossos, por vezes, simples murmúrios, tão apagados, que nem os ouvimos.

Já antes tínhamos referenciado que todas as palavras, já foram ditas e escritas, e que nem sabemos quem as disse ou as pronunciou, contudo, para melhor homenagear a memória do João Dória, do meu querido amigo, Dr. João Dória, fui roubar à imensa papelada escrita e ditada por Fernando Pessoa, este profundo momento que nos enaltece e num repente num entristece, mas que é sem dúvida, um dos mais belos e sentidos poemas, onde nada fica de fora, e onde nada deixa de ser dito:

“Um dia a maioria de nós irá separar-se.

Sentiremos saudades de todas as conversas atiradas fora,

das descobertas que fizemos, dos sonhos que tivemos,

dos tantos risos e momentos que partilhámos.

Saudades até dos momentos de lágrimas, da angústia,

das vésperas dos fins-de-semana, dos finais de ano, enfim…

do companheirismo vivido.

Sempre pensei que as amizades continuassem para sempre.

Hoje já não tenho tanta certeza disso.

Em breve cada um vai para seu lado, seja

pelo destino ou por algum desentendimento, segue a sua vida.

Talvez continuemos a encontrar-nos, quem sabe… nas cartas

que trocaremos.

Podemos falar ao telefone e dizer algumas tolices…

Aí, os dias vão passar, meses… anos… até este contacto

se tornar cada vez mais raro.

Vamo-nos perder no tempo…

Um dia os nossos filhos verão as nossas fotografias e perguntarão:

Quem são aquelas pessoas?

Diremos… que eram nossos amigos e… isso vai doer tanto!

Foram meus amigos, foi com eles que vivi tantos bons anos da minha vida!

A saudade vai apertar bem dentro do peito.

Vai dar vontade de ligar, ouvir aquelas vozes novamente…

Quando o nosso grupo estiver incompleto…

reunir-nos-emos para um último adeus a um amigo.

E, entre lágrimas, abraçar-nos-emos.

Então, faremos promessas de nos encontrarmos mais vezes daquele dia em diante.

Por fim, cada um vai para o seu lado para continuar a viver a sua vida isolada do passado.

E perder-nos-emos no tempo…

Por isso, fica aqui um pedido deste humilde amigo: não deixes que a vida passe em branco, e que pequenas adversidades sejam a causa de grandes tempestades…

Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem

morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria

se morressem todos os meus amigos!”

Foi João Dória, um dos seus filhos, que em nome de toda a família, disse obrigado a seu pai, escolhendo esta voz do coração:

«Hoje homenageamos uma pessoa que nos encantou durante toda a sua vida.

Queremos agradecer a Deus por ter posto no nosso caminho, esta pessoa verdadeiramente amável, dedicada, gentil e generosa com todos os que se cruzaram consigo.

Como Marido, Pai, Avô, Familiar, Amigo, Médico, ou mero conhecido, tomou como missão dedicar-se aos outros sem reservas, sempre com atenção, respeito, estima e apreço.

Sentimo-nos abençoados por o termos tido na nossa via, e vai eternamente ficar no nosso coração e memória. Ficámos enriquecidos pelas lições de vida que nos mostrou, com a sua exemplar educação, conduta de consideração e amor ao próximo.

Nossa Senhora de Fátima, levou para o Céu neste dia 13 de Maio. Para nós, foi um anjo na terra. Agora, vai ser um anjo no Céu.»

Neto Gomes