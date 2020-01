Observatório do Algarve passa a integrar a rede da Organização Mundial do Turismo

O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), “posicionando o Algarve como um destino líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social”, anunciou o Turismo do Algarve.

O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23, durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.

O processo começou há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Universidade do Algarve.

“Este observatório irá agora juntar-se à rede mundial da OMT – International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) – que envolve já a participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália”, enuncia o Turismo do Algarve.

“A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por fim, aumentar a competitividade turística do Algarve”, considera João Fernandes, presidente da RTA.

O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro (quarta-feira a domingo) com um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no pavilhão 4.

Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora dos meses de época alta em 2019 (mais 12,2% do que em igual período de 2018).