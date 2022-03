Observatório Nacional de Envelhecimento vai ajudar idosos “a chegar mais novos a velhos”

Já nasceu em Alte, no concelho de Loulé, o primeiro Observatório Nacional de Envelhecimento (ONE), que vai recolher e analisar dados relativos a todo o ciclo de vida da população para propor medidas que promovam o envelhecimento ativo e saudável no interior do país.

O espaço foi inaugurado esta segunda-feira, 21, em Alte, e contou com a presença da Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que considerou o momento “um dia histórico para Portugal” e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, que afirma que o ONE “está no sítio certo” e que o trabalho desenvolvido em Alte será “uma forma de celebrar o envelhecimento”. António Sales referiu ainda que o ONE quer ajudar os idosos “a chegar mais novos a velhos”, prolongando a qualidade de vida das faixas mais vulneráveis.

Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center (ABC) e porta-voz do projeto, vê no ONE uma forma de “unir a sociedade em prol do envelhecimento ativo”.

Nuno Marques adiantou que as três instituições têm estado a “definir um plano de ação” para que, “ainda este ano, sejam libertados alguns relatórios de dados e sejam indicadas desde já algumas medidas para serem implementadas”.

Nuno Marques frisou que estão em causa “dados sensíveis que têm de ter toda a proteção e têm de ficar alojados de forma completamente segura”, especificando que em Alte, “vão estar a trabalhar oito pessoas de forma diferenciada”.

O ONE é coordenado pelo ABC, pela NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade do Porto e pretende dinamizar a colaboração entre instituições públicas, privadas e sociedade civil para o estudo do envelhecimento.

Com um investimento de cerca de um milhão de euros, o ONE tem como objetivo promover a investigação e conhecimento que permitam avaliar e desenvolver o envelhecimento ativo e saudável, adequando as prioridades e o tipo de respostas nas áreas da saúde, da ação social, da educação e da formação ao longo da vida, do trabalho e da participação cultural e cívica em função do território, das necessidades e das dinâmicas da população.