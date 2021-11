Observatório Nacional do Envelhecimento nasce no Algarve

Vai nascer em Alte, no interior algarvio, o Observatório Nacional do Envelhecimento. A cerimónia de formalização será esta sexta-feira, 19, às 15:15, nas instalações do Inatel de Albufeira, e conta com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Com o objetivo de promover o conhecimento científico nesta área, o Observatório Nacional do Envelhecimento pretende recolher, analisar e disponibilizar indicadores estatísticos que permitam a monitorização da população ao longo do ciclo de vida em todo o território nacional.

Este projeto visa ser um dinamizador da colaboração entre os centros de investigação das várias instituições públicas, privadas e da sociedade civil na área do envelhecimento ativo e saudável, criando parcerias nacionais e também internacionais.

Com o envelhecimento no topo das prioridades da União Europeia e de Portugal, torna-se essencial promover investigação e conhecimento que permitam avaliar e fundamentar as políticas públicas para um envelhecimento ativo e saudável, adequando as prioridades e o tipo de respostas de saúde e de apoio social em função do território, das necessidades e das dinâmicas da população, promovendo a equidade em todo o território nacional.

O Observatório Nacional do Envelhecimento, coordenado pelo Algarve Biomedical Center (ABC), pelo Algarve Active Ageing, resulta de uma parceria entre diversas entidades públicas e privadas de variados setores da sociedade.

PUB