Observou-se hoje o eclipse lunar mais longo do século (vídeo)

O eclipse mais longo dos últimos 580 anos começou pelas 6 horas da manhã de Portugal continental e estendeu-se até depois das 12 horas. O fenómeno só volta a acontecer em 2669.

Segundo a NASA, este foi o eclipse parcial lunar mais longo do século, segundo a NASA, mas em Portugal só foi possível vê-lo a partir dos Açores. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, teve a duração de três horas, 28 minutos e 23 segundos e foi o único que aconteceu este ano.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, este eclipse podia ser visto na Europa Ocidental, mas é no continente americano, Ásia, Austrália e nos Oceanos Atlântico e Pacífico que o fenómeno pode ser observado por mais tempo.

Um eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra e deixa de estar iluminada pela luz solar. Para isto, o Sol, a Terra e a Lua têm de estar próximos ou em perfeito alinhamento. Diz-se que é “parcial” ou “total” dependendo do alinhamento das órbitas do planeta e do satélite. Neste caso, foi parcial, mas quase total, já que no pico do fenómeno a Lua teve 97% da sua superfície coberta pelo cone de sombra da Terra.

A NASA explica que este eclipse é mais longo por causa da velocidade orbital da Lua e por ser quase total.

