OCS procura cantores com ou sem experiência

A Orquestra Clássica do Sul (OCS) entra em 2019 com novo projeto: a criação de um coro de orquestra. Nesse sentido, os responsáveis por este projeto estão a aceitar inscrições de “pessoas com ou sem experiência em canto coral” e com “idade mínima de 18 anos”.

As inscrições são gratuitas, decorrem até 31 de janeiro de 2019 e devem ser formalizadas através do envio de uma candidatura. As informações completas estão no site oficial da OCS.

“Sendo uma das novidades da temporada 2018/2019, o coro vai permitir alargar o leque de produções que podem ser apresentadas pela Orquestra Clássica do Sul, para além das novas experiências que esta oportunidade vai proporcionar aos participantes”, revela a OCS em comunicado.

O coordenador e preparador vocal deste projeto será Rui Baetaa, reconhecido barítono português, que se alia à Orquestra Clássica do Sul para esta iniciativa que perspetiva como “um percurso de desenvolvimento muito inspirador”.

O primeiro ensaio oficial do coro da OCS terá lugar no dia 4 de fevereiro e as primeiras atuações já estão agendadas. Os concertos de estreia terão lugar no dia 7 de junho, no grande auditório de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, e, no dia 8 de junho de 2019, na igreja do Carmo em Tavira. Ambos os momentos terão direção orquestral pelo maestro Rui Pinheiro.