Ocupação hoteleira desceu quase 80% em janeiro, segundo a AHETA

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) anunciou hoje que a taxa de ocupação global média/quarto em janeiro foi de 7,6%, menos 78,9% do valor registado no mesmo mês de 2020.

Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o holandês (‑91,7%), seguido pelo britânico (-91,0%), pelo alemão (-85,4%) e pelo mercado nacional (-51,1%).

O volume de vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de -83,5%.

Em valores acumulados dos últimos doze meses a ocupação cama regista uma descida média de -60,5% e o volume de vendas uma descida de -61,6%.

