Ocupação hoteleira em novembro mais do que triplicou face a 2020

A taxa média de ocupação hoteleira em novembro no Algarve mais do que triplicou face a novembro do ano passado ficando, ainda assim, ligeiramente abaixo dos valores registados no mesmo mês de 2019.

Segundo dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação global média por quarto foi de 41,3% em novembro, menos 5,8% do que o valor registado em 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

No entanto, comparativamente a 2020, a taxa média de ocupação subiu 225%, com o mercado nacional a aumentar 6,8% e o externo a diminuir 13,3%, face a novembro de 2019, adiantou a maior associação regional do setor em comunicado.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação por quarto regista uma descida média de 47% e o volume de vendas uma descida de 40% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a novembro de 2019, as maiores descidas verificaram-se em Monte Gordo e Vila Real de Santo António (menos 57,4%), Albufeira (menos 23,0%) e Carvoeiro e Armação de Pêra (menos 16,3%).

O volume de vendas aumentou 1,3% face a novembro de 2019 e 248% face ao mesmo mês de 2020, sublinhou a AHETA.

Segundo a associação, as vendas efetuadas através de plataformas ‘online’ não incluem o pagamento das comissões, “o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados”.

Em novembro de 2021, 28,5% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos tradicionais, contra os 43,7% de 2019.

De acordo com a AHETA, as médias de ocupação “não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas”.

