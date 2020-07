Ocupação na hotelaria do Algarve desceu quase 70% em junho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A hotelaria do Algarve registou no mês de junho uma taxa global de ocupação média por quarto de 10,3%, uma quebra de 68,9% em relação ao mesmo mês de 2019, anunciou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com a AHETA, o mercado nacional foi o que registou a menor descida – menos 58,7% -, representando 82,7% do total das dormidas em junho no Algarve.

Segundo a AHETA, o volume de vendas apresentou uma descida de 81,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quebra causada pelo efeito da pandemia provocada pelo novo coronavírus que começou a afetar o setor do turismo a partir do mês de março.

De acordo com os dados avançados pela associação no resumo da evolução mensal da atividade no setor, a ocupação de cama regista em valores acumulados desde janeiro deste ano, uma descida média de 66,7% e o volume de vendas uma descida de 49,6% face ao período homólogo de 2019.

No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número, ainda assim, animador – tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.