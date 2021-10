Odeceixe: Cidadão britânico morre na praia após sentir-se mal

Um homem de nacionalidade inglesa, de 65 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 20 de outubro, na praia de Odeceixe, em Aljezur, depois de se ter sentido mal no areal, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, o óbito foi declarado no local pela médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O corpo da vítima foi transportado de seguida pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Gabinete Médico-legal do Hospital de Portimão, segundo comunicado divulgado hoje no site da AMN.

O alerta para a ocorrência foi dado às 15:00 horas de quarta-feira.

PUB