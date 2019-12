Odeleite: Presépio ao vivo juntou mais de 50 figurantes

Decorreu no passado fim-de-semana o tradicional presépio ao vivo, que contou com mais de 50 figurantes, entre artesãos e produtores do concelho de Castro Marim.

Além da recriação, esta é uma iniciativa que se destaca pelo enfoque que traz à identidade cultural da serra algarvia, sendo um lugar de destaque para os produtos locais, como o pão caseiro, o mel, os frutos secos ou o sal de Castro Marim.

A animação de rua contou este ano com a especial participação do Grupo de Teatro Amador do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim e do Grupo de Cantares de Odeleite, um projeto muito especial liderado pelo músico, professor e presidente da junta, João Pereira. Nesta quadra, o Grupo de Cantares percorre as povoações mais isoladas da freguesia interior, procurando aquecer o inverno e o natal de quem ali vive, muitas vezes, sozinho.

Centenas de visitantes visitaram esta aldeia que, com a sua simplicidade e autenticidade, permite escapar ao reboliço comercial em que a época natalícia se transformou, promovendo um encontro com o verdadeiro espírito natalício. Com cada vez maior adesão, é um evento que promete crescer nos próximos anos .

“Odeleite, Aldeia Presépio” é uma das iniciativas desenvolvidas no âmbito da promoção e desenvolvimento do interior do concelho de Castro Marim, que, apesar do problema de despovoamento, prima por ser um território com grande identidade, originalidade e dinamismo cultural. Outras desenvolvidas neste sentido são o “Mercadinho na Aldeia”, que dinamiza a Casa de Odeleite no primeiro domingo de cada mês, e o “Sabores & Saberes de Odeleite”, uma agenda de workshops criada com o objetivo de preservar e dinamizar a herança imaterial deste território.

A “Aldeia Presépio” foi uma organização da Associação Social da Freguesia de Odeleite em colaboração com os artesãos e produtores do concelho e o apoio da Junta de Freguesia de Odeleite e da Câmara Municipal de Castro Marim.