Odeleite transforma-se em Aldeia Presépio este Natal

Odeleite, no interior do concelho de Castro Marim, vai ser transformada na Aldeia Presépio nos dias 11 e 12 de dezembro entre as 15:00 e as 18:00, anunciou a autarquia.

Esta tradição em Odeleite do presépio vivo junta mais de 50 figurantes que vão recriar o nascimento de Jesus, ao mesmo tempo que decorre um mercadinho com os melhores produtos locais e a doçaria típica da época natalícia

Ao longo dos dois dias, os visitantes poderão ainda assistir a performances artísticas e recebem de oferta um caldo verde junto à fogueira de Natal.

Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite e Associação Social da Freguesia de Odeleite.

PUB