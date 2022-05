Odiana desenvolve brochuras de capacitação para idosos

A Odiana desenvolveu cinco brochuras para os seniores do concelho de Castro Marim com o objetivo de informar, capacitar, promover hábitos saudáveis e prevenir comportamentos de risco, anunciou a associação.

As cinco brochuras abordam os temas da alimentação, atividade física, atividades domésticas, medicação e quedas, inseridas no projeto “Volta ao Monte”, que também promove caminhadas com o objetivo de “minorar o isolamento social e contribuir para a qualidade de vida dos idosos”, segundo o comunicado.

A brochura acerca da alimentação contém um guia simples e prático para escolhas com produtos locais saudáveis que combatem o colesterol e a diabetes, enquanto que o documento da atividade física indica exercícios para a melhoria da aptidão muscular, resistência cardiovascular, equilibro e agilidade.

Em relação à brochura das atividades domésticas, foi feito um resumo das posturas corretas e incorretas que são promotoras do bem-estar geral.

Já na temática da medicação, foi abordado o uso responsável de medicamentos corretos, na hora e dose certa.

A última brochura sobre as quedas apresenta medidas de prevenção como a eliminação de obstáculos e favorecimento de ambientes mais seguros para os seniores.

- Publicidade -

As brochuras foram desenvolvidas “numa lógica de promoção do bem-estar geral e qualidade de vida” e estão a ser entregues durante a atividade “Mês da Saúde Sénior”, com a colaboração da Universidade do Algarve.