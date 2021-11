Odiana disponibiliza portfólio fotográfico a empresas do Baixo Guadiana

A associação Odiana vai disponibilizar um serviço exclusivo de fotografia profissional a 14 empresas e produtores para promover os produtos agroalimentares do Baixo Guadiana.

Esta iniciativa tem também como objetivo “ajudar a potenciar as pequenas e médias empresas através de um portfólio atualizado, autêntico e apetecível daquelas que são as iguarias da região”, segundo o comunicado da Odiana.

A ação “surge como uma estratégia de relançamento dos negócios das empresas que se viram abaladas com a pandemia” e inclui consultoria individualizada.

“É uma ferramenta de comunicação fundamental para a promoção destas empresas no campo nacional e internacional, fomentando a visibilidade e projeção dos seus produtos”, acrescenta a associação.

As empresas beneficiárias trabalham com produtos como sal, flor de sal, amêndoa, figo fresco ou seco, figo da índia, manteigas, barras energéticas, queijo fresco de cabra, presunto, enchidos, doçaria tradicional, compotas, mel, citrinos e os transformados e confecionados com os produtos locais identitários.

Para a direção da associação, “o investimento realizado através desta ação visa apoiar as empresas e produtores com ferramentas e conteúdos que os ajudem a comunicar e vender melhor os seus produtos, nomeadamente através das plataformas digitais num retorno pós pandemia”.

Além deste serviço, a Odiana disponibiliza ainda serviços de consultoria financeira, de comunicação com serviços gráficos e de impressão.

Para o futuro, está previsto o desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização e de um serviço de curadoria gastronómica através do embaixador chef Rui Silvestre, vencedor de uma Estrela Michelin com o restaurante Vistas.

Para mais informação contacte através do telefone +351 281 531 171 ou do email: comunicacao@odiana.pt.

