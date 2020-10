Odiana lança novo folheto do percurso do Cerro do Bufo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Odiana lançou este mês um novo folheto do percurso do Cerro do Bufo, de carácter informativo e promocional que inclui um mapa, coordenadas e as espécies de avifauna presentes, anunciou a associação.

No folheto, disponível para download no site da Odiana, é possível observar um mapa detalhado e atualizado, com todos os acessos e respetivas coordenadas, além da lista de espécies de avifauna mais representativas por sazonalidade.

O Cerro do Bufo tem vindo a ser alvo de uma intervenção de requalificação durante o último ano, com a substituição de totens direcionais, a colocação de dois painéis, uma mesa interpretativa e a instalação de um observatório de avifauna.

O folheto encontra-se disponível em formato físico nas instalações da Odiana ou no Centro Interpretativo da Reserva do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Esta ação é uma iniciativa da associação Odiana, através do seu projeto VALAGUA, levada a cabo com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e com o apoio dos Municípios de Alcoutim e Castro Marim.

O projeto VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos habitats no Baixo Guadiana transfronteiriço – é uma iniciativa de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia, Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), e cofinanciado pelo FEDER.