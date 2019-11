Odiana lança novo guia de ornitologia

Foto Agostinho Gomes

A Odiana vai lançar amanhã, sábado, um novo workshop com saída de campo dedicado à ornitologia.

O evento acontece no Centro Interpretativo do Revelim de Santo António em Castro Marim, tendo como pano de fundo a Reserva Natural do Sapal, as salinas e uma vista de 360º sobre a paisagem natural do território. Aqui será feita a apresentação e lançamento oficial do novo «Guia de Ornitologia do Baixo Guadiana», que conta com a presença da Região de Turismo do Algarve. O novo Guia é um produto informativo, técnico e promocional, uma verdadeira ferramenta de bolso com funcionalidade para amadores e profissionais e utilidade prática no terreno.

Para abordar o birdwatching a iniciativa conta com uma presença de referência na área, falamos de Thijs Valkenburg, colaborador da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), colaborador no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal Continental, e Atlas das Aves Invernantes e Migradoras. É anilhador credenciado pelo ICNF e pela Vogelstrekstation (Holanda). Para além da palestra o ornitólogo irá também apresentar o trabalho do RIAS, onde desde 2011 realiza a marcação e seguimento de animais. A parte da manhã encerra em pleno com a devolução de uma ave recuperada à Natureza.

A parte da tarde está reservada à componente mais prática, com utilização do novo Guia numa saída de campo à Reserva Natural, espaço privilegiado por albergar centenas de espécies. A saída é guiada pelo fotógrafo vila-realense Agostinho Gomes, com colaborações em diversas publicações institucionais e particulares, entre as quais o ICNF e a SPEA.

Para inscrição basta enviar email com o nome o contacto para: comunicacao@odiana.pt

Esta iniciativa pretende impulsionar a prática do birdwatching, bem como fomentar a visita e usufruto do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA. Conta com o apoio dos Municípios de Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de Santo António e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (ICNF).

Recorde que esta iniciativa é uma organização da Associação Odiana, com a colaboração do Ornitólogo Agostinho Gomes, no âmbito do projeto PROMOTURIS – Plano de Promoção Turística e Cultural – uma iniciativa Odiana apresentado ao Aviso de Abertura ALG-14-2016-10 – Promoção Turística e Realização de Eventos Culturais, prioridade de investimento 6.3, financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.