ODIANA lança passatempo para as crianças

Nestas férias escolares a ODIANA lança um repto às crianças que, por força das circunstâncias atuais, estão em casa. O passatempo estende-se ao 1º e 2º ciclos e foca-se na temática: «Este ano a Páscoa é em casa!» com trabalhos que vão desde desenhos, escrita ou composição musical. Os trabalhos mais criativos vão ser premiados.

Face à situação excecional de isolamento decretada, bem como o encerramento das atividades escolares presenciais e ATL’s, a ODIANA, de modo a contribuir para a ocupação dos tempos livres no território, lança um passatempo às crianças nestas Férias da Páscoa e final do 2º período letivo.

O passatempo está subordinado ao tema «Este ano a Páscoa é em casa!» e está aberto às crianças dos Agrupamentos Escolares do Baixo Guadiana, incluindo 1º e 2º ciclos. São três as categorias de participação, desde desenho, escrita ou composição musical. As palavras de ordem são imaginação e criatividade!

Esta iniciativa tem início no dia 31 de março e termina a 17 de abril, data final para entrega de todos os trabalhos. A avaliação dos trabalhos será feita mediante votação do público no Facebook da Associação ODIANA. Os vencedores terão direito a diferentes prémios a usufruir no Baixo Guadiana. O Regulamento e a autorização parental para participação neste passatempo encontram-se disponíveis para download em: www.facebook.com/associacaoodiana.

De sublinhar que esta iniciativa pretende fundamentalmente valorizar a criatividade e o imaginário infantil, através do desenvolvimento de competências e da prática da expressão artística e da escrita, promovendo por isso a ocupação dos tempos livres, em situação de isolamento provocada pela pandemia COVID 19.

Para mais informação contacte através do email geral@odiana.pt e/ou o telefone 281 531 171.

Pode aceder a todos os documentos do Passatempo aqui ou https://mega.nz/#F!kWYg0YjR!Coc4CzcLcRr7Yv7_ZpCXXQ