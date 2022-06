Odiana promove ação de informação sobre adolescência

A Odiana vai promover uma ação de informação no dia 8 de junho, pelas 18:00, nas suas instalações em Castro Marim, sobre a temática da adolescência.

Esta iniciativa, com o tema “Parentalidade consciente na adolescência”, vai abordar os desafios e a gestão consciente dos conflitos, dirigida a pais e encarregados de educação, no âmbito do projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM) Vida”.

A ação tem como objetivo “capacitar na área da parentalidade positiva e consciente, tendo em vista a transmissão de diferentes ferramentas para uma gestão consciente dos conflitos” e “contribuir para o saudável desenvolvimento das crianças e jovens através do fortalecimento dos comportamentos parentais que permitam gerir as situações mais problemáticas de forma positiva”, segundo o comunicado.

O evento conta com a participação da psicóloga e blogger Rita Guapo e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até ao dia 7 de junho através do e-mail [email protected] ou do telefone +351 281 531 171.