Odiana promove debate transfronteiriço

A Associação Odiana promove amanhã, 13 de Novembro, um dia dedicado à fronteira, com um encontro transfronteiriço no Castro Marim Golfe & Country Club. Trata-se de um evento conjunto que aborda, numa primeira fase a empregabilidade e mobilidade entre países vizinhos e, de seguida, o Turismo e o seu potencial em zona de fronteira.

A primeira parte desta iniciativa, com o selo do projeto EURES Transfronteiriço, inicia às 09h com temáticas como a mobilidade e o recrutamento além-fronteiras abordadas pelo IEFP e Servicio Andaluz de Empleo. O Município de Tavira irá falar sobre o empreendedorismo e as oportunidades no mercado de trabalho além-fronteiras. É também apresentado uma partilha de experiências no recrutamento transfronteiriço.

A segunda parte deste encontro empresarial tem carimbo do projeto DESTINO FRONTEIRA, e é dedicada à apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento e Promoção do Turismo de Fronteira, pela Odiana. A completar este plano, segue-se a apresentação de produtos turísticos por Francisco Palomo da INNODE e, Ana Ladeiras, Especialista em Turismo, que aborda as potencialidades de um Destino de Turismo de Fronteira, como é o caso do Baixo Guadiana. A Eurocidade do Guadiana marca também presença com o seu novo projeto: Euroguadiana 2020. O encontro culmina com um almoço de networking empresarial transfronteiriço, no qual todos os empresários estão convidados a participar.

O evento é gratuito, destinado aos empresários e aberto ao público em geral. As inscrições estão disponíveis até dia 11 de Novembro e são feitas exclusivamente online no seguinte link: https://forms.gle/QrnVUM6dDYs7K1Kj9

A sublinhar que a primeira parte deste evento é realizada no âmbito do projeto EURES Transfronteiriço Andaluzia Algarve, liderado pelo Servicio Andaluz de Empleo e pela Delegação Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P., e do qual a Odiana é parceira, cofinanciado pelo Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) da União Europeia. A segunda parte da iniciativa, focada no Turismo de Fronteira, insere-se no projeto DESTINO FRONTEIRA, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.