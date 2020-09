Odiana promove passeio e prova fotográfica em Castro Marim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Para comemorar a inauguração do “Percurso do Cerro do Bufo”, a Odiana está a promover um passeio e prova fotográfica em Castro Marim, a 26 de setembro a partir das 07:30, anunciou a associação.

“É um passeio de sensibilização ambiental, mas é também uma prova fotográfica que pretende descobrir a natureza e promover o Baixo Guadiana”, refere a Odiana em comunicado.

Os participantes neste concurso podem concorrer às categorias de avifauna, património hidrológico e habitats e ecossistemas e terão direito à organização de uma exposição com as fotografias e receberão prémios.

As inscrições estão abertas, de forma gratuita, até ao dia 22 de setembro com uma lotação de 30 pessoas, feita através de https://odiana.pt/2020/09/07/inscreva-se-aqui-para-passeio-prova-fotografica-no-trilho-do-cerro-do-bufo/.

Este trilho foi recentemente melhorado com a instalação do Observatório de Avifauna, em plena Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O percurso pode ser feito a andar ou de bicicleta, com uma distância de cerca de 10,5 quilómetros e de dificuldade média, onde é possível observar salinas industriais, sapais, culturas agrícolas e o esteiro da Carrasqueira.

Para os amantes de birdwatching, este é um percurso de excelência, onde podem ser observadas aves como o flamingo, garça-real, cegonha-branca, perna-longa, pato-real e alfaiate.

Esta ação é uma iniciativa da associação Odiana, através do projeto VALAGUA, com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e com o apoio dos municípios de Alcoutim e Castro Marim.