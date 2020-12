Odiana promove tradição de envio de postais de Natal

A associação Odiana, através do projeto “Castro Marim (COM) Vida”, promoveu junto das crianças a tradição popular do envio de postais de Natal aos familiares distantes, anunciou a autarquia.

Em parceria com a Biblioteca Municipal e o Agrupamento de Escolas de Castro Marim, foram enviados cerca de 400 postais de Natal, através da iniciativa “Ateliers de Natal”, dirigida aos alunos.

Esta atividade englobou duas etapas: a “Hora do Conto”, com a seleção da história “O rato que cancelou o Natal”, que teve como objetivo de “melhor compreender as condicionantes da situação pandémica”, segundo o comunicado.

A segunda etapa foi a elaboração dos postais com materiais diversos e a decoração dos envelopes, enviados para familiares distantes através dos postos de correio dos CTT.

Devido à pandemia de covid-19, foi desenvolvido um vídeo explicativo e foram preparados vários kits com os materiais necessários para a elaboração dos postais, entregues às turmas do agrupamento de escolas de Castro Marim, para que os trabalhos fossem desenvolvidos em sala de aula, com a ajuda dos professores.

Esta iniciativa está integrada numa estratégia de atividades complementares que pretendem promover comportamentos saudáveis e reforçar as tradições junto dos mais pequenos.

