Oferta de quartos para arrendar desce 67% no último ano na região

A oferta de quartos para arrendar em casa partilhada desceu 67% no último ano no Algarve, segundo um estudo do portal imobiliário Idealista.

A nível nacional a descida foi de 44%, com o Porto a ser considerado como a cidade onde a redução foi maior (84%).

Segundo o idealista, depois do Porto seguiu-se Lisboa (-77%), Leiria (-71%), Aveiro (-69%), Setúbal (-69%), Faro (-67%), Braga (-67%) e Coimbra (-39%).

A descida da oferta de quartos provocou um aumento nos preços em quase todas das cidades analisadas, com a exceção de Faro e Braga, onde desceram 1,9% e 1%, respetivamente.