“Oficina vem criar um Maio” em Santa Rita

Oficina Entraçar Cana

Estão abertas as inscrições para a “Oficina vem criar um Maio”, promovida pelo Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, em Santa Rita.

Os participantes, na oficina, vão conhecer as festividades antigas, criando Maios que sairão à rua em Santa Rita, nos dias 1 e 2 de Maio, encenando quadras e dizeres, onde vão poder também colaborar com os habitantes da aldeia.

No Algarve, é tradição no primeiro dia de Maio, criarem-se os Maios ou Maias, que são bonecos representando pessoas, em tamanho natural, cheios com palha, trapos, jornais amachucados e vestidos com roupa usada, colocando-os na rua. São feitos pelas populações com simplicidade e improvisação, acompanhados de reproduções de animais, objetos de uso comum, encenando atividades quotidianas, com dizeres a propósito, em prosa ou verso.

Os Maios, são recordações de costumes arcaicos ligados ao fim do Inverno e ao eclodir da Primavera. Assinalam a renovação da natureza e simbolizavam o poder fecundante da vegetação que desabrocha.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, no centro de Investigação ou na antiga Escola Primária de Santa Rita. Os interessados podem ainda contactar para o número 281 952600, para o e-mail ciipcacela@gmail.com ou ainda no site http://ciipcacela.wordpress.com