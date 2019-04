Oito alunos do Algarve na final nacional do concurso de leitura

Estão apurados os alunos do Algarve para a fase final do 13º Concurso Nacional de Leitura, a ter lugar a 25 de maio, em Braga. Dos 16 alunos a concurso ficaram apurados oito.

O apuramento teve lugar recentemente no auditório municipal de Albufeira, com a participação de 76 alunos, do 1º ciclo ao ensino secundário, representantes de 10 concelhos do Algarve: Alcoutim, Albufeira, Castro Marim, Faro, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António.

Dos 16 que foram à prova de palco, ficaram apurados para a fase nacional os seguintes alunos: do 1º ciclo, Daniel Alves da EB1 Ferradeira (primeiro classificado, do concelho de Faro) e Riana Pereira da EB Horta do Carmo (segunda classificada, concelho de Tavira). Do 2º ciclo ficaram apurados como primeiro classificado, Maria Inês Lima da EB2, 3 Padre Cabanita (concelho de Loulé) e, como segundo classificado, Dana Pérez, da Escola Infante D. Fernando de Vila Nova de Cacela (concelho de Vila Real de Santo António). Quanto aos alunos do 3ª ciclo, os apurados foram, em primeiro lugar, Lia Silva, da EB2,3 do Montenegro (concelho de Faro) e, em segundo, Henrique Monteiro, da EB Integrada de Paderne (concelho de Albufeira). Os alunos do ensino secundário que já têm lugar na final são, como primeiro classificado, Lourenço Albuquerque, da Escola Secundária de Loulé, e João Bazelga, da Escola Básica e Secundária de Albufeira (segundo classificado)…

