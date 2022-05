Oito concelhos em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com este risco estão também os concelhos de Portalegre, Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Nisa (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã (Castelo Branco), Batalha e Marinha Grande (Leiria).

Também os concelhos de Mação, Abrantes, Chamusca, Constância, Vila Nova da Barquinha, Sardoal, Ferreira do Zêzere, Tomar, Ourém e Alcanena (Santarém) estão hoje em risco máximo.

O IPMA colocou também vários concelhos de quase todos os concelhos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

Hoje, as temperaturas máximas vão variar entre os 27 graus Celsius na Guarda e os 36 graus em Santarém, enquanto as mínimas vão oscilar entre os 11 graus em Bragança e os 20 em Aveiro, Portalegre e Porto.

O IPMA prevê ainda para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas até ao final da manhã e a partir do final da tarde, e subida da temperatura, em especial da máxima.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.