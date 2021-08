Oito das melhores vozes femininas da música portuguesa juntas em Tavira

No âmbito da programação do “Verão em Tavira” realiza-se no sábado, dia 07 de agosto, pelas 22:00, no Parque do Palácio da Galeria, o projeto de Renato Júnior “Uma Mulher não Chora”, com Ana Bacalhau, Joana Amendoeira, Rita Redshoes, Viviane, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Sofia Escobar e Luanda Cozetti.

O músico, produtor e compositor junta, no mesmo palco, algumas das melhores vozes femininas da atualidade.

Renato Júnior e os seus músicos materializam em palco o álbum “ Uma Mulher Não Chora” que lançou no final do ano passado.

Entre as canções que compôs para este disco e a visita (com arranjos próprios) a alguns temas dos repertórios de cada uma das cantoras, este concerto torna-se único na sua orgânica e apresenta uma dinâmica que não deixa ninguém indiferente.

Durante cerca de hora e meia, as cantoras convidadas desfilam em palco, entrando no universo musical de Renato Júnior, imprimindo, cada uma delas, a sua impressão digital à música do compositor. A partilha é feita, igualmente, em sentido contrário, ou seja, alguns dos temas mais emblemáticos de cada uma das cantoras é trazido para o mundo de Renato Júnior e interpretado com arranjos únicos.

Uma homenagem à verdadeira condição de ser Mulher, no século XXI.

Espectáculo: 10 euros

PUB