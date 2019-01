Oito equipas de futsal disputam Taça de Campeão de Inverno em Lagoa

É já este fim de semana, dias 12 e 13, que se decidirão os campeões de inverno dos campeonatos seniores masculinos de futsal da Associação de Futebol do Algarve. A primeira edição da prova realiza-se no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, em Lagoa, com entrada livre.

No sábado jogam-se as meias-finais, com CF “Os Estombarenses” e Casa do Benfica de Quarteira a serem os primeiros a entrar em campo, às 14 horas, antes de ADC Os Lagoenses e CF “Os Bonjoanenses”, às 16 horas.

Às 18 horas será a vez de Lusitano FC e SL Fuseta medirem forças, enquanto o último confronto do dia será entre SVRDC Ferragudense e Sonâmbulos FLA, às 20 horas.

As finais estão marcadas para domingo. A primeira, relativa à 2ª Divisão, tem início às 15 horas e a segunda, da 1ª Divisão, às 17.30 horas.

A Taça de Campeão de Inverno é uma organização da Associação de Futebol do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.