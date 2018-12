Oito municípios algarvios são “amigos do desporto”

Albufeira, Alcoutim, Faro, Lagoa, Loulé, Portimão, Silves e Tavira foram reconhecidos como “Municípios Amigos do Desporto”, no âmbito do congresso da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), em função das suas boas práticas neste domínio. A entrega dos galardões decorreu no passado dia 29 de novembro, sendo que foram reconhecidos 88 municípios em todo o país, incluindo arquipélagos.

Para a atribuição deste galardão contaram diversos parâmetros, como: a organização, o planeamento desportivo e a dimensão económica; as instalações e as organizações desportivas existentes; os eventos de atividade física, desportivos e de formação; os programas de atividade física e desportivos; as estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética; as práticas de desporto solidário e a promoção da ética desportiva e dos valores; as parcerias existentes; a realidade desportiva e de prática regular de atividade física; o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias de marketing, comunicação e inovação.

Segundo o responsável nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, “este programa parte do pressuposto de que o desporto e a atividade física são fatores de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando a prática regular de atividade física e o desenvolvimento desportivo português”.

JA