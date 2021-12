Oito personalidades da cultura algarvia recitam poemas de Natal

Oito personalidades da cultura do Algarve vão recitar poemas de Natal de autores portugueses entre os dias 17 e 24 de dezembro, na página de Facebook do Choque Frontal, anunciou a organização.

Pelas oito horas de cada dia, será transmitido um poema por uma das personalidades escolhidas: Viviane, Pete Tha Zouk, Sandra Nobre, Nuno Inácio, Daniel Pina, João Melro, Horácio Costa e João Bota.

Já no dia 25 de dezembro, entre as 11:00 e as 13:00, no programa “Roquivários” da rádio Alvor FM, poderão ser ouvidos todos os poemas na íntegra, num especial de Natal.

