Olhanense coloca-se a seis pontos da zona do “play-off”

.

O Olhanense foi ganhar (1-2) ao terreno do 1º de Dezembro, na 16.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal, em futebol, e colocou-se a seis pontos da zona (dois primeiros lugares) que dá acesso à disputa do “play-off” de subida.

A equipa de Olhão ganhou terreno em relação aos dois primeiros classificados, já que o líder Praiense empatou em casa com o Oriental (0-0) e o Casa Pia, segundo, perdeu no terreno do Amora.

A segunda equipa algarvia mais bem classificada continua a ser o Armacenenses, que foi aos Açores ganhar ao Angrense (0-1) e está na sétima posição, um lugar por baixo do Olhanense, com 26 pontos, menos um ponto do que a equipa de Olhão.

O Louletano recebeu e derrotou o lanterna vermelha Redondense (2-0) e continua no 13º lugar, o último que assegura a manutenção, somando agora 20 pontos. O Ferreiras foi empatar ao reduto do Pinhalnovense e continua na zona de despromoção (é penúltimo, com 9 pontos).