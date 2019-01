Olhanense ganha e sobe ao quinto lugar

.

O Olhanense recebeu e derrotou o Moura (3-1) em jogo da 17.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal e subiu ao quinto lugar com 30 pontos e a seis da zona do “play-off”.

O Armacenenses perdeu em casa com o Olímpico do Montijo (2-4) e está agora na oitava posição, com 26 pontos. O Louletano mantém-se no último lugar que dá direito à manutenção (13.º), com 21 pontos, e, agora, quatro pontos por cima da zona de descida, depois do empate (1-1) no terreno do Sacavenense.

O Ferreiras empatou em casa (1-1) com o Amora e está no 17.º lugar com dez pontos.

Na próxima jornada (18.ª), o Olhanense recebe o Pinhalnovense, o Ferreiras recebe o Angrense. O Armacenenses, também, joga em casa mas com o Real. O Louletano desloca-se ao terreno do Casa Pia.