Olhanense Pedro Marcelino convidado do 31o Congresso Digital da APDC

O olhanense Pedro Marcelino, co-fundador e CEO da TreeTree2, uma ONG com a missão

de despertar e desenvolver talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e

Matemática, foi um dos oradores convidados no 31o Digital Business Congress da APDC,

em Lisboa.

Num evento dedicado ao impacto que a transição digital tem e terá na nossa sociedade, o algarvio fez parte do painel “Talent Management in the Digital Age: Coupling Education, Training and Foreign Labour”, tendo pautado a sua intervenção com propostas de ação para o desenvolvimento de talentos científicos em Portugal.

Este evento teve lugar nos dias 11 e 12 de maio (quarta e quinjta-feira) e contou com a participação de personalidades como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Carlos Moedas, Paulo Portas, António Costa e Silva, António Saraiva e outros.